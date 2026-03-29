Губернатор сообщил о локализации пожара в Усть-Луге

Локализовано возгорание в Усть-Луге в Ленинградской области, которое возникло в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано, на остальных объектах — последствия устранены», — написал он, отметив, что к тушению в порту привлечены дополнительные средства Ленобласти и Санкт-Петербурга, включая два пожарных поезда.

Он также рассказал, что в Систо-Палкино обломки беспилотников повредили жилой дом. Силы и средства ПВО остаются в состоянии боевой готовности.

Ночью беспилотники ВСУ второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга, его инфраструктура была повреждена. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. После атаки жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари».

Ранее ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор.