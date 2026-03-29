ЦСКА обыграл СКА и упрочил лидерство в серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в четвертом матче 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 4:2. В составе ЦСКА шайбы забросили Прохор Полтапов, Денис Гурьянов, который оформил дубль, и Виталий Абрамов. За СКА в этой игре отличились Андрей Педан и Сергей Сапего.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу московского клуба, первые две игры ЦСКА выиграл в Москве. Пятый матч серии пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 31 марта, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. Шестая игра серии, если в ней будет необходимость, пройдет в Санкт-Петербурге 2 апреля.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занял четвертое место в таблице Западной конференции, а СКА — пятое.

Чемпионский титул в нынешнем сезоне защищает победитель Кубка Гагарина 2025 года — «Локомотив». Ярославская команда в финале Кубка Гагарина прошлого сезона одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1.

Ранее «Локомотив» повел в серии Кубка Гагарина со «Спартаком».