Дрозденко сообщил, что в Ленобласти обломки БПЛА повредили жилой дом

В Ленинградской области жилой дом оказался поврежден из-за обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В Систо-Палкино обломки БПЛА повредили жилой дом. С владельцами работает администрация Ломоносовского района», — написал он.

29 марта беспилотники ВСУ второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Объект получил повреждения, спасатели тушат возгорание. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты.

Тем временем жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари». Однако синоптики не связывают ухудшение качества воздуха с происшествиями в порту.

