Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В Горловке школа повреждена в результате атаки украинских войск

Сергей Аверин/РИА Новости

Школа в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) получила повреждения в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Горловке повреждена школа», — написал он.

29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Красный Октябрь. Из-за детонации дрона пострадал мирный житель. По словам главы региона, мужчине с осколочным ранением голени оказали медицинскую помощь, лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

23 марта БПЛА атаковал автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в машине находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям.

В результате удара пострадали три человека — мужчины 1959, 1969 и 1975 годов рождения. У волонтеров диагностировали ранения различной степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
