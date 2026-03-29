В Горловке школа повреждена в результате атаки украинских войск

Приходько: в Горловке школа повреждена при атаке ВСУ

Школа в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) получила повреждения в результате атаки со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в Горловке повреждена школа», — написал он.

29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали село Красный Октябрь. Из-за детонации дрона пострадал мирный житель. По словам главы региона, мужчине с осколочным ранением голени оказали медицинскую помощь, лечение он продолжит в амбулаторных условиях.

23 марта БПЛА атаковал автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, в машине находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям.

В результате удара пострадали три человека — мужчины 1959, 1969 и 1975 годов рождения. У волонтеров диагностировали ранения различной степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали две школы в Херсонской области.