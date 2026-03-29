Олимпийская чемпионка Щербакова показала фото с дня рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова в своем Telegram-канале показала фотографии с празднования дня рождения.

28 марта Щербаковой исполнилось 22 года. Она встретила праздник на серии шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» Татьяны Навки, которые проходят в Москве с 27 по 29 марта. Спортсменке подарили несколько больших букетов, воздушные шары и торт.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Трусову, которая в произвольной программе выполнила пять четверных прыжков, и японскую спортсменку Каори Сакамото. После этих Игр в официальных стартах Щербакова участия не принимала.

Фигуристка — чемпионка мира (2021) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй. После спортивной карьеры Щербакова активно участвует в шоу, также она вела «Ледниковый период», а в 2026 году стала его участницей.

