«Формула-1» может изменить правила из-за серьезной аварии на Гран-при Японии

ФИА изучит потенциальные изменения в правилах после аварии Бермена
Международная автомобильная федерация (ФИА) может пересмотреть правила нового регламента «Формулы-1» из-за серьезной аварии, произошедшей на этапе Гран-при Японии с британским гонщиком команды «Хаас» Оливером Берманом. Информация об этом опубликована на официальном аккаунте ФИА в социальной сети X.

«Любые потенциальные правки, в особенности те, которые касаются работы с энергией, требуют тщательно продуманных симуляций и подробного анализа. Продолжим работать в тесном и конструктивном сотрудничестве со всеми сторонами», — указано в сообщении.

Берман по ходу гонки вылетел с трассы, пытаясь избежать столкновения с аргентинским гонщиком «Альпин» Франко Колапинто, который накапливал заряд батареи и ехал значительно медленнее. Болид Бермана врезался в ограждение на высокой скорости, перегрузка в момент аварии составила 50G. Гонщик смог самостоятельно покинуть разбитый болид, но при этом сильно хромал. Дальнейшее медицинское обследование не выявило у него переломов, только сильный ушиб правого колена.

Сразу после гонки несколько гонщиков призвали к пересмотрю правил из-за безопасности, включая самого Колапинто, Карлоса Сайнса, а также четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и действующего обладателя титула Ландо Норриса.

Победителем гонки стал 19-летний гонщик «Мерседеса» Кими Андреа Антонелли, на втором месте расположился Оскар Пиастри из «Макларен», замкнул тройку лучших пилот «Феррари» Шарль Леклер. Следующая гонка «Формулы-1» состоится 3 мая в Майами, такой перерыв обусловлен отменой двух этапов — в Бахрейне и Саудовской Аравии.

Ранее во Франции пожаловались на проверки безопасности в США перед ЧМ-2026.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
