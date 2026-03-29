В Махачкале открыли пункт временного размещения на базе гостиницы «Турист»

Дополнительный пункт временного размещения (ПВР) для жителей подтопленных районов открыли на базе гостиницы «Турист» в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Для жителей организовано горячее питание, а также выдача продуктовых наборов и предметов первой необходимости. В администрации города рассказали, что ранее пункты временного размещения были развернуты на базе Профессионально-педагогического колледжа, Махачкалинского финансово-экономического колледжа, а также в гостиницах «Эпос» и «Бизо».

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома. Изначально сообщалось, что без света остались 60 тыс. человек. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.