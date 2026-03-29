В Иране заявили о готовности к наземной операции США

США ждет поражение, если они начнут наземную операцию в Иране. Об этом заявил представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари, передает Press TV.

«Агрессия и оккупация не приведут ни к какому результату, кроме позорного плена, расчленения и исчезновения агрессоров», — сказал он.

Зольфагари добавил, что иранские военные «ведут отсчет» до уничтожения американских войск, если те начнут высадку в Иране.

До этого сообщалось, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.

Генерал-лейтенант в отставке и бывший спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил о «твердой убежденности» в необходимости отправки войск на территорию Ирана для захвата острова Харк.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Иран пригрозил захватом соседних стран.