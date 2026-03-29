Супруга Зеленского пожаловалась на недостаток внимания к Украине

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена в эфире телеканала Fox News пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, однако это не значит, что старая закончилась», — сказала она.

При этом жена Владимира Зеленского отметила, что Украина не может заставить людей следить только за событиями в республике.

26 марта газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что министерство обороны США изучает возможность перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), на Ближний Восток. По данным издания, американские военные в ходе операции против Ирана столкнулись с нехваткой некоторых видов боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позже заявил, что США пообещали не перенаправлять предназначенное для Киева оружие на Ближний Восток..

Ранее советник Зеленского признал невозможность выхода на границу 1991 года.