Выдуманный заговор о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы, известный как «Рашагейт», должен быть полностью раскрыт. Такое мнение высказал на своей странице в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Выдуманный заговор «Рашагейт», организованный [экс-президентом США Бараком] Обамой, [экс-госсекретарем США Хиллари] Клинтон, [46-м президентом США Джо] Байденом и их окружением, требует полного разоблачения, чтобы подобное не повторилось в будущем», — подчеркнул он.

В феврале политолог-американист Малек Дудаков заявил, что призыв американского президента Дональда Трампа арестовать бывшего хозяина Белого дома Барака Обаму демонстрирует серьезный раскол внутри страны.

Он усомнился, что реальные судебные проблемы грозят Обаме, поскольку уголовные дела, которые заводит команда Трампа против оппонентов, «разваливаются» в суде. По словам эксперта, призыв американского лидера показывает, что «система пошла в разнос», проявляется серьезный раскол в политике.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США.

