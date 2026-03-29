В Кайтагском районе Дагестана из-за непогоды обрушились мост и два частных дома

Мост и два частных дома обрушились из-за дождей в Кайтагском районе Дагестана

В Кайтагском районе Дагестана рухнул мост, разрушены два частных дома. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Уточняется, что обрушение моста на дороге Маджалис — Шиланша нарушило прямое сообщение с рядом населенных пунктов. В настоящее время транспорт направляется в объезд через территорию Табасаранского района.

«Сложная обстановка сохраняется и в жилом секторе. В Маджалисе из-за подъема воды и смыва берегов произошло обрушение двух частных домов, их жители эвакуированы», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, под угрозой остаются и другие здания, которые располагаются рядом с рекой, в том числе детский сад «Радуга». В селе Маджалис также разрушен пешеходный мост.

В администрации отметили, что полноценные восстановительные работы начнутся после снижения уровня воды в реке.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чечне сотни человек эвакуировали из подтопленного населенного пункта.