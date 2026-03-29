Президент Польши обвинил Израиль в неуважении к христианству

Президент Польши Кароль Навроцкий на своей странице в соцсети Х осудил Израиль из-за недопуска Латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня.

Он заявил, что выражает решительное несогласие с отказом разрешить совершение Святой мессы в базилике Гроба Господня и направляет слова поддержки Латинскому патриарху и всем христианам, проживающим на Святой земле.

«Действия израильской полиции, которые я осуждаю, являются выражением неуважения к христианским традициям и культуре», — написал Навроцкий.

В воскресенье израильская полиция заблокировала вход патриарху в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Вместе с ним путь преградили и хранителю Святой Земли (кустоду), отцу Франческо Иелпо. Латинский патриархат заявил, что это первый случай за столетия, когда главам церкви запретили совершать мессу Вербного воскресенья в Храме Гроба Господня.

В связи с этим посла Израиля вызвали в МИД Италии.

