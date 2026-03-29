Израиль расширит буферную зону в Ливане

Нетаньяху распорядился расширить буферную зону безопасности на юге Ливана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание военным расширить существующую буферную зону безопасности на юге Ливана, пообещав коренным образом изменить ситуацию с безопасностью в этом регионе. Его слова передает РИА Новости.

«Я только что дал указание еще больше расширить существующую буферную зону безопасности. Мы полны решимости коренным образом изменить ситуацию на севере», — сказал Нетаньяху в видеообращении Северного командования.

Он заявил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности вдоль северной границы страны, где трансграничные боевые действия вызывают опасения по поводу более широкой региональной эскалации.

С начала марта Израиль наносит удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ливанским властям захватом территорий.

Ранее американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране.

 
