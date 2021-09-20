Тренер «ПСЖ» Почеттино объяснил, почему заменил Месси в матче с «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, почему решил заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси по ходу матча с «Лионом» (2:1).

Напомним, Месси после замены на 76-й минуте отказался пожать руку наставнику парижан.

«Мы решили заменить Лионеля Месси, чтобы уберечь его от травмы. Нас ждут важные матчи, и мы должны быть уверены в том, что он будет в порядке. Такие решения мы принимаем ради команды. У нас есть великие футболисты, поэтому на нас всегда лежит ответственность», — цитирует специалиста Marca.

На 54-й минуте счет открыл полузащитник «Лиона» Лукас Пакета. Вскоре Неймар сравнял счет, реализовав пенальти. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену аргентинец Мауро Икарди вырвал победу для парижского клуба, забив ударом головой.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси с семьей может переехать в замок под Парижем стоимостью €48 млн.