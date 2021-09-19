Лещенко назвал игроков, которых считает будущим российского футбола

Народный артист России Лев Лещенко, комментируя победу московского «Динамо» над «Сочи» (1:0), назвал имена футболистов, которых считает будущим российского футбола. Слова Лещенко передает «Матч ТВ».

Лещенко отметил, что в России на первый план выходят молодые футболисты.

«Нам надо двигаться вперед, а это можно сделать только путем созидания чего-то нового. Захарян, Макаров, Грулев, Фомин, Евгеньев, Тюкавин — будущее нашего футбола. Во всяком случае это надежда и перспектива в дальнейшем выйти хотя бы на средний европейский уровень», — сказал Лещенко.

Напомним, единственный мяч в противостоянии «Динамо» — «Сочи» на 12-й минуте забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян.

«Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. Отметим, что московский клуб отстает от «Зенита» всего на один балл.

Ранее Лев Лещенко оценил игру национальной команды в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.