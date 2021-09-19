Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Емельяненко заявил, что он не вспотел в поединке с Тарасовым 06:10
В Британии депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной... 05:59
Латиноамериканские страны призвали отдать Фолклендские острова Аргентине 05:36
Мик Шумахер: отказался бы от всего ради возможности поговорить с отцом 05:34
Тарзан прокомментировал новость о внебрачной дочери Королевой 05:28
Теннисист Беккер раскритиковал СМИ за реакцию на победу Медведева на US... 05:24
В Екатеринбурге «неадекватный под наркотой» вломился в детскую... 05:01
Актера Патрика Демпси обвинили в абьюзе на съемках сериала «Анатомия страсти» 04:56
Волейболист Спиридонов рассказал, что надо поменять в футбольном... 04:36
США депортируют тысячи гаитянских мигрантов 04:34
Бесплатная ставка 1000 р.

Фигуристка Трусова стала победительницей турнира в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Figure Skating Classic.

Спортсменка набрала 216,80 балла (74,75 + 142,05).

Второе место заняла кореянка Ен Чон Пак — 212,40 (71,07 + 141,33). Замкнула тройку сильнейших американка Габриэлла Иццо — 182,76 (63,93 + 118,83).

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

Ранее Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic.

«Мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но Трусова — это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все Она это может», — сказала Тарасова.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Явка на выборах в Госдуму составила 31,51% во второй день голосования
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Пушков предрек рост «трещин» в НАТО из-за действий США
Латинскую Америку предложили объединить по принципу Евросоюза
Пассажирский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике
Дженнифер Лопес назвала себя «аутсайдером» в Голливуде
Новости и материалы
Емельяненко заявил, что он не вспотел в поединке с Тарасовым
В Британии депутаты обвинили Джонсона в небрежном отношении к национальной безопасности
Латиноамериканские страны призвали отдать Фолклендские острова Аргентине
Мик Шумахер: отказался бы от всего ради возможности поговорить с отцом
Тарзан прокомментировал новость о внебрачной дочери Королевой
Теннисист Беккер раскритиковал СМИ за реакцию на победу Медведева на US Open
В Екатеринбурге «неадекватный под наркотой» вломился в детскую поликлинику
Актера Патрика Демпси обвинили в абьюзе на съемках сериала «Анатомия страсти»
Волейболист Спиридонов рассказал, что надо поменять в футбольном «Спартаке»
США депортируют тысячи гаитянских мигрантов
СМИ: детали AUKUS согласовали на саммите G7 за спиной у Макрона
Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
Экс-игрок «Спартака» Бубнов считает, что Агаларова скоро вызовут в сборную
На юге Москвы женщину насмерть сбил автомобиль каршеринга
Эксперт рассказал, когда в России будет спад заболеваемости COVID-19
Блогер Тарасов — о бое с Емельяненко: я видел в его глазах страх
В США школьники разоряют туалеты из-за TikTok-тренда
Врач назвала лучшее время для кофе
Все новости
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
«Триумфальные возгласы России преждевременны»
Евродепутат рассказал, как превратить «Северный поток — 2» в «руины»
Главная битва поп-ММА: Емельяненко победил Тарасова только решением судей
Александр Емельяненко одолел Артема Тарасова в бою на голых кулаках
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях