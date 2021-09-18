«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов

«Аякс» в матче пятого тура чемпионата Нидерландов на домашнем стадионе разгромил «Камбюр» со счетом 9:0.

В составе хозяев отличились Юррьен Тимбер, Стивен Бергейс, Нуссаир Мазраури, Давид Нерес (дубль), Душан Тадич, Мохамед Дарами, Себастьен Халлер и Данило.

«Аякс» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков, «Камбюр» располагается на девятой строчке с 6 очками.

В следующем матче «Аякс» встретится с «Фортуной», а «Камбюр» примет «Хераклес».

«Аякс» является действующим чемпионом чемпионата Нидерландов. Кроме того, клуб является рекордсменом по количеству выигранных Кубков Нидерландов (20 побед).

Чемпионат Нидерландов

Пятый тур

«Аякс» — «Камбур» — 9:0

Голы: 1:0 — Тимбер (16), 2:0 — Бергейс (19), 3:0 — Мазрауи (29), 4:0 — Нерес (38), 5:0 — Тадич (60), 6:0 — Дарами (64), 7:0 — Халлер (67), 8:0 — Данило (76), 9:0 — Нерес (84).

Ранее миланский «Интер» разгромил «Болонью» в матче четвертого тура чемпионата Италии со счетом 6:1.