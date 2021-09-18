Скаут чемпионата Италии поделился мнением о будущем Кокорина

Скаут Серии А Алекс Великих, высказываясь об игре российского нападающего Александра Кокорина в матче «Фиорентина» — «Дженоа», предположил, что в зимнее трансферное окно россиянина отдадут в аренду. Слова скаута передает «Матч ТВ».

«Думаю, в зимнее трансферное окно Кокорина отправят в аренду, контракт долгий, вряд ли клуб хочет выплатить финансовые средства Александру, расторгать [соглашение] — не вариант. Есть клубы в Италии, которые борются за место в лиге, и переход российского футболиста в такие команды возможен», — сказал Великих.

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сейчас для Кокорина главное то, что ему платят.