Бывший президент «Спартака»: Кокорину без разницы играет он или нет, главное — платят

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, комментируя первое в сезоне появление на поле нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что сейчас для россиянина главное то, что ему платят. Слова Червиченко передает «Спорт-Экспресс».

«Может, стоит продать Кокорина, но вы же знаете его зарплату в «Фиорентине». Как вы думаете, кто в состоянии согласиться взять его даже бесплатно, только платить эту зарплату. А на меньшее он вряд ли согласится. Смысла даже в этом нет. Какая ему разница играет он или нет. Главное, что платят. Возраст уже такой у Кокорина, когда не до жиру. Это безвыходная для «Фиорентины» ситуация», — сказал Червиченко.

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее Червиченко прокомментировал слова Кокорина о том, что он предпочитает пиво водке.