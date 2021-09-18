Агент Селюк — о ситуации в «Спартаке»: отправил бы их на сайт «Безнадега точка ру»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке» после поражения от варшавской «Легии» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Ситуация такая, что все очень проблематично. У столичной команды, когда она выиграла у «Химок», была надежда, что как минимум воспрянут духом против «Легии» — но мы видим, что никто ничем не воспрял. Я бы отправил их на сайт «Безнадега точка ру», — приводит слова агента «Матч ТВ»https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1406801_Dmitrij_Seluk_Jesli_govorit_o_Spartake_to_otpravil_by_ih_na_sajt_Beznadega_tochka_ru.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее экс-хавбек «Спартака» заявил, что руководители красно-белых присосались к этой системе и делают свои дела.