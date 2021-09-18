Комментатор Казанский: было обидно, что эфир с Бузовой стал самым ярким во время Евро

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о причинах своего ухода с телеканала «Матч ТВ».

«Первое: у меня стало все чаще возникать ощущение, что мастерство превращается в ремесло.

Наверное, я с этим бы спокойно справился, если бы комментировал только хоккей и футбол. Но я же еще работаю в кадре. И мое представление о том, как я и канал должны развиваться, немного расходятся с тем, как это происходит на самом деле.

У канала своя политика — это абсолютно нормально. Но, мне кажется, в этой ситуации будет честнее уйти, а не зарабатывать деньги, смотреть на это все и поплевываться.

Я вел программу «Все на матч», и с каждым выпуском в ней становилось меньше спорта. Право канала — выбирать линию развития. А мое право — выбирать, жить с этим или нет», — приводит слова комментатора YouTube-канал «Фабрика Футбола»

Также Казанский добавил, что ему сложно представить, что, люди, которые пришли на канал из-за Ольги Бузовой, будут смотреть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Английскую премьер-лигу (АПЛ). Телеведущий заметил, что ему было очень обидно, что эфир с певицей стал самым ярким во время чемпионата Европы — 2020.

Напомним, Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ».