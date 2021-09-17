Капелло рассказал, в чем заключается главная проблема российских клубов в еврокубках

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло поделился мнением о неудачном выступлении российских клубов в еврокубках, передает Sport24.

«Я не смотрел матчи российских клубов. Но очевидно, что российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами. Они не выдерживают интенсивность современного футбола», — сказал Капелло.

Капелло отметил, что эта проблема есть и на уровне сборных.

Пока «Локомотив» остается единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Красно-зеленые дома сыграли вничью с «Марселем» (1:1). «Зенит» ранее на выезде проиграл 0:1 «Челси» в Лиге чемпионов, а «Спартак» в Москве с таким же счетом уступил «Легии» в Лиге Европы.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал выступление российских клубов в матчах первого тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.