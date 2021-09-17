Передача Головина позволила «Монако» одолеть «Штурм» в Лиге Европы

«Монако» в матче первого тура Лиги Европы одержал победу над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий Крепин Диатта, отличившийся с передачи россиянина Александра Головина.

Матч проходил в Монако на стадионе «Луи II».

В параллельном матче встречались испанский «Реал Сосьедад» и «ПСВ». Встреча завершилась с ничейным счетом 2:2.

Таким образом, после первого тура таблицу группы B возглавляют монегаски, в активе которых три набранных очка. «Реал» и «ПСВ» делят второе и третье места, набрав по одному очку после очной встречи. «Штурм» расположился на последней строчке.

Следующий матч в ЛЕ «Монако» проведет 30 сентября против «Сосьедада». «Штурм» в этот же день сыграет с голландским «ПСВ».

Лига Европы 2021/22

Группа B. 1 тур.

«Монако» — «Штурм» — 1:0.

Гол: 1:0 — Диатта (66).

Ранее московский «Локомотив» на своем разошелся миром с «Марселем» (1:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.