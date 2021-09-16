«Локомотив» остался в меньшинстве в матче против «Марселя» в Лиге Европы

Хавбек московского «Локомотива» Наир Тикнизян удален на 57-й минуте матча первого тура группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя».

Игрок получил вторую желтую карточку за нарушение правил в собственной штрафной, после чего также был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Дженгис Ундер.

Вместе этими командами в одной группе выступают турецкий «Галатасарай» и итальянский «Лацио».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в дополнительное время уступил варшавской «Легии» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Единственный гол был забит на 91-й минуте. После передачи Эрнеста Мучи отличился Лирим Кастрати.

Также в группе С помимо российской и польской команд выступают «Лестер» и «Наполи».

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1).