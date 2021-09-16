Вяльбе опровергла предвзятое отношение WADA к российским спортсменам

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опровергла мнение о том, что российских спортсменов чаще проверяют на допинг, чем атлетов из других стран.

«Могу сказать, что на самом деле нет такого, что к русским ездят чаще. WADA (Всемирное антидопинговое агентство) может само приехать, есть люди, которые входят в пул FIS (Международной федерации лыжного спорта), с его стороны может проверяющий приехать, в этот же день может приехать РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).

Эти компании никогда друг друга не оповещают. На самом деле всех спортсменов тестируют абсолютно одинаково. Я знаю, что в FIS все это очень четко мониторят. Если выявляется, что есть какой-то перебор, они это регулируют», — цитирует Вяльбе Properm.

Ранее глава ФЛГР заявила, что для нее терапевтические исключения являются легализованным допингом. На примере норвежки Терезе Йохауг она объяснила, что лыжница не может выигрывать все гонки три года подряд и заканчивать старты лидером с преимуществом в три минуты.