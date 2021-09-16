Гендиректор «Спартака» извинился перед фанатами после поражения от «Легии»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков извинился перед болельщиками после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

«Сегодня после матча я был в раздевалке. Вышел оттуда на сильных эмоциях, и в таком состоянии некорректно давать какие-то интервью, до сих пор колотит. Хотелось бы извиниться перед всеми болельщиками за себя, за команду, за всех. Будем искать пути выхода из этой ситуации», — цитирует функционера Sport24.

Встреча между «Спартаком» и «Легией», прошедшая в Москве 15 сентября, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время забил Лирим Кастрати. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре Лиги Европы красно-белые на выезде встретятся с итальянским «Наполи», а варшавский клуб примет английский «Лестер Сити».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что готов взять ответственность на себя за поражение от «Легии».