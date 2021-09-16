Ветеран «Спартака» назвал футболистов, которые не должны играть в московском клубе

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев после поражения красно-белых в матче Лиги Европы от польской «Легии» (0:1) высказался о том, кто не должен играть в составе московской команды.

«Что происходит со «Спартаком»? Бардак. Одно слово — бардак. Вообще во всем клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в Спартаке». Когда объявляется, что «Спартак» — лидер нашего футбола, о том, что он будет бороться… Хендрикс не должен играть, откровенно говоря, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» встретится с «Наполи». Матч пройдет в Неаполе 30 сентября.

Также московская команда на групповой стадии второго по значимости европейского турнира встретится с английским «Лестером».

В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определенные места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что ему было стыдно смотреть игру «Спартак» — «Легия».