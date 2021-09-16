Тренер «Легии» открыл три бутылки пива на пресс-конференции после матча со «Спартаком»

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич на послематчевой пресс-конференции, посвященной победе над «Спартаком» в Лиге Европы (1:0), открыл три бутылки пива, которые были выставлены в качестве рекламы.

Михневич отдал по одной бутылке игроку своей команды и переводчице, а третью бутылку поставил возле себя.

Напомним, Криштиану Роналду на пресс-конференции перед матчем с Венгрией на Евро-2020 отодвинул от себя две бутылки газированного напитка, являющегося спонсором турнира. Вскоре лидер сборной Франции Поль Погба убрал под стол бутылку со спонсорским пивом. Позже полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли на пресс-конференции отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду. Станислав Черчесов на одной из пресс-конференций на Евро-2020 открыл бутылку Coca-Cola и выпил ее.

Ранее спортивный журналист и блогер Василий Уткин, высказываясь о поражении «Спартака» от «Легии», предложил ввести в русский язык глагол «проспартачить».