Рассказов — о шансах «Спартака»: будем бороться за Лигу конференций

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился мнением о шансах красно-белых на выход в плей-офф Лиги Европы после поражения от варшавской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа турнира.

«Соперники сильные. В таком матче должны были набирать очки. В футболе все возможно. Выходить на поле с мыслью, что все закончено, неправильно.

Будем бороться за Лигу конференций. Да, проиграли этот матч, но впереди еще игры», — приводит слова футболиста «Чемпионат.com».

На 91-й минуте игрок польского клуба Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

В группе С также выступают «Лестер» и «Наполи». Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянская команда. Матч состоится 30 сентября.

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1).

Ранее Николай Рассказов заявил, что его ошибка решила исход матча с «Легией»