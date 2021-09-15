Бояринцев — о «Спартаке»: с такой игрой с «Лестером» и «Наполи» делать нечего

Бывший полузащитник московского «Спартака» поделился мнением о поражении столичного клуба от варшавской «Легии» в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Речь сейчас не только о еврокубках, впереди матч с ЦСКА. Надо думать о внутреннем чемпионате тоже.

Будем желать «Спартаку», чтобы команда не опускала руки. Надо какие-то вещи улучшать в своей игре. Возможно, сменить схему. С такой игрой с «Наполи» и «Лестером» делать нечего, — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Единственный гол был забит на 91-й минуте. После передачи Эрнеста Мучи отличился Лирим Кастрати.

Также в группе С помимо российской и польской команд выступают «Лестер» и «Наполи».

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Ранее петербургский «Зенит» с минимальным счетом уступил лондонскому «Челси» в Лиге чемпионов.