Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз» в матче ЛЧ

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» нападающий Криштиану Роналду после поражения своего клуба от «Янг Бойз» (1:2) в стартовом матче Лиги чемпионов заявил, что проигрыш — не тот результат, на который рассчитывали манкунианцы.

«Не тот результат, который мы хотели. Но теперь время для восстановления, нужно сконцентрироваться на следующей игре», — написал Роналду в Twitter.

Напомним, Роналду стал автором единственного мяча в ворота швейцарского клуба. На 72-й минуте португалец был заменен на Джесси Лингарда, который в самой концовке игры совершил ошибку, в результате которой игроки «Янг Бойз» смогли вырвать победу.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Роналду после матча с «Янг Бойз» подарил свою футболку женщине-стюарду, в которую он попал мячом во время предыгровой разминки.