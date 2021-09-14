«Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в гостях в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 34-й минуте встречи хавбек гостей Томас Мюллер открыл счет. Стоит отметить, что Мюллер в седьмой раз в карьере поразил ворота сине-гранатовых. На 56-й минуте польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей. В концовке встречи поляк оформил дубль.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Лига чемпионов 2021/22

Группа Е. 1-й тур

«Барселона» — «Бавария» — 0:3

Голы: 0:1 — Мюллер (34), 0:2 — Левандовски (56), 0:3 — Левандовски (85).

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» на выезде проиграл лондонскому «Челси» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 69-й минуте открыл нападающий синих Ромелу Лукаку. Бельгиец откликнулся на подачу Сесара Аспиликуэты и головой переправил мяч в сетку ворот Станислава Крицюка.