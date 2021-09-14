Тренер «Спартака» эмоционально отреагировал на вопрос о легких сборах красно-белых

Главный тренер московского «Спартака» португалец Руй Витория эмоционально отреагировал на вопрос про легкие сборы столичного клуба.

Напомним, экс-игрок красно-белых Сослан Гатагов заявил, что некоторые спартаковцы признались ему, что предсезонные сборы были самыми легкими в их жизни.

«Слова Гатагова? В данный момент мы говорим о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Если кто-то говорит, что это были самые легкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. Это все слухи.

Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте обсудим. Все это не укладывается у меня в голове. Мы готовы и собраны. Ответственность лежит на мне.

Я выиграл 11 титулов, взял несколько чемпионств, выходил в четвертьфинал еврокубков. Кто прав?» — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Под руководством Витории москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Первый матч «Спартака» на групповой стадии Лиги Европы против «Легии» состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы петербургского «Зенита» против лондонского «Челси» и туринского «Ювентуса» в Лиги чемпионов.