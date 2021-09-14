Чемпионка ОИ из России объяснила, почему решила отказаться от встречи с Путиным

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Ласицкене отметила, что встреча в Кремле означала бы ее отказ от сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Встреча Владимира Путина с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, прошла 11 сентября.

Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, что является рекордным для ее дисциплины. Она также становилась чемпионкой Европы.

Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина обратилась к Владимиру Путину во время церемонии вручения госнаград победителям летних ОИ.