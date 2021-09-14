Бывшая жена Мамаева высказалась о новой избраннице футболиста

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева, высказалась о новой избраннице футболиста Надежде Санько, передает Starhit.

«За всю долгую жизнь Нади на ней так никто и не женился. И Пашка не женится! Он с ней исключительно назло мне, иначе бы не выбирал моих знакомых. Мне уже столько девочек сказали, что Паша им писал, поэтому с ним все ясно», — сказала Алана.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок. Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах.

Мамаев выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена игрока «Ростова» Павла Мамаева, рассказала, что футболист бил ее сына по голове.