Экс-игрок «Спартака» назвал причину нестабильной игры красно-белых

Экс-игрок московского «Спартака» Сослан Гатагов назвал причину нестабильной игры красно-белых в начале сезона, передает «Матч ТВ».

«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон. Мы это прогнозировали ещё перед Кубком «Матч Премьер». Некоторые игроки мне сказали, что это были самые легкие сборы в их жизни», — сказал Гатагов.

Также Гатагов сказал, что у игроков не было нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В семи первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Ранее сообщалось, что Лука Каттани, знакомый Заремы Салиховой и скаут французского «ПСЖ», является главным претендентом на пост спортивного директора московского «Спартака».