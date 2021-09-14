Быстров дал совет «Зениту» перед матчем ЛЧ против «Челси»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров дал совет сине-бело-голубым перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Хотелось бы увидеть, чтобы команда сыграла в нормальный футбол. В чемпионате России «Зенит» доминирует, играет в атакующий футбол. Тут «Челси», серьезный соперник, но сыграй нормально с ними, в смелый футбол», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов сине-бело-голубые сыграют против лондонского «Челси». Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции рассказал, кто из игроков питерской команды не сможет принять участия в матче первого тура Лиги чемпионов с «Челси».