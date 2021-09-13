Тренер и игроки российского клуба на суде признались в сдаче официальной игры

В Железнодорожном районном суде Воронежа проходят слушания по делу о договорном матче между «Чайкой» (Песчанокопское) и «Черноморцем (Новороссийск), завершившемся со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Позже появились подозрения в нечестном характере матча, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК РФ.

Матч состоялся в мае 2019 года в рамках первенства зоны «Юг» ПФЛ. Следствие установило, что «Чайка» предложила не менее 500 тысяч рублей главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову за умышленный проигрыш, после чего тот убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы.

Полиция провела более 150 допросов и очных ставок, в семи регионах прошло более 40 обысков и выемок документов. Следственные действия проведены в офисах футбольных клубов, а также дома у игроков, руководителей клубов и «иных лиц, подозреваемых в причастности к противоправному деянию.

Тренер и все обвиняемые в сговоре игроки «Черноморца», кроме вратаря, признали свою вину в деле. Об этом сообщает «Медиазона».

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет пять лет лишения свободы. Это первое в российской истории дело о договорном матче, которое дошло до суда.

Ранее сообщалось, что впервые в России дело о договорном футбольном матче было отправлено в суд.