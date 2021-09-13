«Зенит» поздравил Медведева с победой на US Open

Петербургский «Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на US Open.

«Поздравляем, чемпион!» — гласит подпись твита, опубликованного медиа-службой сине-бело-голубых.

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут.

Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что годовщина свадьбы придаст ему дополнительной мотивации в финальном матче Открытого чемпионата США против представителя Сербии Новака Джоковича.

Теннис. US Open. Финал

Даниил Медведев (Россия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4, 6:4.