Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него начались судороги в концовке финальной встречи против серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США.

«При счете 5:3 у меня начались судороги – наверное, от давления из-за того, что я упустил матчбол при 5:2. Ноги не двигались. Я с трудом ходил – левая не работала. Посмотрите повтор – я шел за полотенцем и подтаскивал ногу. Старался этого не показывать – если Новак увидит, ничего хорошего не будет», — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев рассказал о плане на игру против Джоковича в финале US Open.