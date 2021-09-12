Трусова — первая женщина, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой женщиной, которая сделала пять четверных прыжков в одной программе.

Историческое достижение Трусова установила в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.

Трусова исполнила четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

«Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Скажем, в третий или четвертый раз. Здесь получилось лучше, чем на соревнованиях, теперь буду делать пять четверных и там», — передает слова Трусовой «Чемпионат.com».

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).