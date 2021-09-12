Фанат «Спортинга» упал со второго яруса стадиона во время игры с «Порту»

Фанат лиссабонского «Спортинга» упал со второго яруса стадиона во время игры чемпионата Португалии против «Порту», сообщает Record.

Отмечается, что сотрудники арены оказали пострадавшему первую помощь. Его унесли на носилках и доставили в больницу. Болельщик покидал стадион в сознании.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 16-й минуте счет открыл игрок «Спортинга» Нуну Сантуш. За 19 минут до конца игры Луис Фернандо Диас отыграл пропущенный мяч.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Спортинг» занимает второе место, набрав 11 очков. «Порту» располагается на третьей строчке, также имея в активе 11 баллов.

В следующем туре столичная команда померится силами с «Эшторилом», а «драконы» встретятся с «Морейренсе».

Ранее на футбольном матче в Майами болельщики с помощью флага спасли кота, который сорвался с верхнего яруса стадиона.

Инцидент произошел во время матча между командами «Интер Майами» и «Коламбус Крю», который состоялся в рамках Профессиональной футбольной лиги (МЛС). Кот оказался на верхнем ярусе арены, однако не сумел удержаться, он зацепился лапами и провисел несколько секунд. За это время фанаты, которые находились чуть ниже, сумели растянуть национальный американский флаг, чтобы поймать животное.