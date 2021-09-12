Тренер Непомнящий назвал одного из лучших центральных защитников России

Бывший советник президента московского ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о том, получится ли у наставника армейцев Алексея Березуцкого выстроить надежную игру в обороне.

«Алексею проще решить эту проблему, потому что он сам был центральным защитником. Тренер может помочь тому же Васину, регулярно допускающему результативные ошибки. Я всегда считал Виктора очень хорошим футболистом. Понятно, у него есть проблемы психологического характера, но должна же эта черная полоса подойти к концу», — цитирует специалиста RT.

Также Непомнящий добавил, что считает еще одного защитника красно-синих Игоря Дивеева одним из лучших на своей позиции в стране. По его мнению, Дивеев — быстрый, умеет читать игру, хорош в единоборствах. Прибавит в первом пасе и станет защитником без изъянов.

Столичный клуб после шести туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) занимают восьмое место, имея в активе девять очков.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес пропустит около двух месяцев из-за травмы колена.