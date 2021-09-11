Винер-Усманова: слезы своих девчонок на Олимпиаде-2020 никому не прощу

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова высказалась о скандальных итогах соревнований в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Девчонки – молодцы, они выстояли и оказались даже сильнее, чем мы предполагали. Когда тебя судят справедливо, это дело. Тут было все по-другому. Они после вида уже были сильно расстроены. А на втором виде это сказалось, я видела их слезы, которые никому и никогда не прощу», — сказала Винер-Усманова на встрече олимпийцев с президентом России Владимиром Путиным.

Функционер заявила, что скандал сделал сестер Авериных ярыми патриотками России.

«Они будут грудью стоять за страну на тех должностях, которые потом займут», — добавила Винер-Усманова.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Путин усомнился в деятельности ставленника России в международной гимнастике.