Глава Федерации футбола Бразилии пожертвовал собачий корм, извиняясь за домогательства

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло пошел на сделку со следствием по делу о сексуальных домогательствах. В качестве извинений чиновник пожертвовал тонну собачьего корма и лекарства в фонд защиты животных. Об этом сообщает UOL.

Помимо этого, бразилец передал мобильные устройства организации, борющейся за права женщин.

Ранее сообщалось, что Рожерио Кабокло обвинили в сексуальных домогательствах.

В начале лета 2021 года на функционера пожаловалась одна из его помощниц. Сотрудница федерации заявляла, что ее начальник регулярно употреблял алкоголь на рабочем месте. Она рассказала, что однажды чиновник назвал ее «сукой» и пытался заставить съесть собачье печенье.

Однако в августе этого года было установлено, что со стороны Кабокло сексуальных домогательств не было, при этом суд обвинил бывшего главу федерации в неподобающем поведении и отстранил его от работы на 15 месяцев.