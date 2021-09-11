Теннисист Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США.

В матче 1/2 финала Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В матче за титул Медведев померится силами с победителем встречи между первым номером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

Россиянин второй раз вышел в финал US Open (первый был в 2019-м) и третий – на турнирах «Большого шлема» вообще (плюс Australian Open-2021). Оба предыдущих финала он проиграл.

В прошлом году победителем US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что победительница Открытого чемпионата США по теннису Слоан Стивенс рассказала об оскорбительных комментариях, которые она получает в соцсетях.