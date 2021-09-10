Игрок «Уфы» раскритиковал тех, кому не нравится игра сборной России

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов оценил игру сборной России в сентябрьских матчах, передает «Спорт-Экспресс».

«Не понимаю тех, кто после сентябрьских игр обрушился с критикой на сборную. Не нравится, как она играет, — не смотри. С точки зрения качества футбола в игре сборной пока не все радует. Но это же не повод кричать «Катастрофа!» — сказал Иванов.

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Под руководством Валерия Карпина национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении сборной России под руководством Валерия Карпина в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022.