Экс-глава ФИФА назвал политизированным решение WADA по российским спортсменам

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер поделился мнением об отстранении России от крупных спортивных соревнований из-за допинговых скандалов.

«Тот факт, что российские спортсмены не воспринимаются как спортсмены конкретно из России, а как представители Олимпийского комитета России, весьма печалит», — цитирует Блаттера «РЕН ТВ».

Экс-руководитель ФИФА отметил, что у организации не было проблем с допингом среди российских футболистов.

«В совокупности все это свидетельствует о политизированности спорта, о том же экономическом влиянии на сферу», — добавил Блаттер.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Из-за санкций WADA российская команда выступала на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Блаттер получил новое отстранение.