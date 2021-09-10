Трамп заявил, что смог бы нокаутировать Байдена за несколько секунд

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести бой с нынешним главой государства Джо Байденом.

«Если бы мне пришлось боксировать с кем-то, я думаю, что, вероятно, моим самым легким боем был бы бой против Джо Байдена, потому что он очень быстро сдался бы. У него были бы большие неприятности. Я думаю, что Байден упал бы в течение первых нескольких секунд, — приводит слова Трампа Mediaite.

Дональд Трамп прокомментирует предстоящий боксерский поединок бывшего чемпиона мира в полутяжелом и тяжелом весе Эвандера Холифилда против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта.

Ранее Джо Байден решил избавиться от 11 высокопоставленных соратников предыдущего американского лидера Дональда Трампа в военных академиях.