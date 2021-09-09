Сборная России отреагировала на решение Хиддинка завершить карьеру

Пресс-служба сборной России по футбола отреагировала на решение Гуса Хиддинка завершить тренерскую карьеру.

«Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за все, волшебник», — говорится в сообщении национальной команды в Twitter.

Хиддинк возглавлял национальную команду России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне заняли третье место на Евро-2008, обыграв в 1/4 финала Нидерланды (3:1).

Также с 2012 по 2013 год специалист возглавлял махачкалинский «Анжи».

С 2020 по 2021 год специалист возглавлял сборную Кюрасао. В 1998 году нидерландец стал с мадридским «Реалом» обладателем Межконтинентального кубка, обыграв бразильский клуб «Васко да Гама».

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, в чем отличие нынешней сборной России под руководством Валерия Карпина от команды, которую возглавлял Станислав Черчесов.